Формула-1 планирует снизить вес болида на 50 кг в рамках обновления правил 2026 года

Глава Комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис сообщил, что организация нацелена на снижение веса болида Формулы-1 на 50 кг по сравнению с текущим после вступления в силу новых правил в 2026 году.

«За счёт уменьшения размеров колёс, а также заднего антикрыла и автомобиля в целом мы стремимся снизить вес автомобилей примерно на 50 кг.

Таким образом, можно будет увидеть одноместные автомобили меньшего размера — они будут короче и более узкими. Но сейчас мы говорим о решениях, которые ещё предстоит обсудить.

Снизив вес машины, мы сможем немного снизить скорость на поворотах. Будучи более лёгкими, они будут ехать быстрее по прямой, но будут меньше аэродинамически загружены. Значит, нам нужно будет увеличить мощность гибридного двигателя, чтобы обеспечить адекватное время круга.

Нами была проделана большая работа, чтобы понять, за счёт чего мы можем увеличить мощность двигателя, а также как можно осуществлять обгон на основе имеющихся аэродинамических характеристик.

Мы провели множество тестов, изменяя эти параметры, и, похоже, нашли нужные решения», — приводит слова Томбасиса Motorsport Italia.