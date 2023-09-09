Алонсо: с правилами что-то не так, если «Ред Булл» выиграл 24 из 25 последних гонок

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал регламент Формулы-1 в связи с доминированием «Ред Булл» и их звёздного пилота голландца Макса Ферстаппена.
«Что-то пошло не так с новыми правилами, потому что в последних 25 гонках 24 были выиграны «Ред Булл». Этого не было ни в каких планах. Они лучшие во всём, у них нет слабых сторон, и все команды работают над тем, чтобы найти их», — сказал Алонсо в подкасте Youtube-канала El Larguero.
В 14 гонках сезона-2023 пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес праздновали победу 14 раз, 12 побед — у Ферстаппена, две победы — у Переса. «Ред Булл», набрав 583 очка, уверенно возглавляет Кубок конструкторов, опережая ближайших соперников из «Мерседеса» на 310 очков.
Фернандо Алонсо занимает третью позицию в личном зачёте сезона-2023, уступая лишь двум пилотам «быков».
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