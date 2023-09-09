Себастьян Феттель вернулся за руль болида «Ред Булл» сезона-2011

Бывший пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель получил возможность оказаться за рулём болида «Ред Булл» RB7, на котором он в сезоне-2011 завоевал своё второе чемпионство. Как и остальные болиды Феттеля, этот тоже имеет название, немец дал ему имя Kinky Kylie. Феттель воссоединился с болидом на домашней трассе в Нюрбургринге.

Фото: Социальные сети команды «Ред Булл»

«Звук отличный, к счастью, я всё ещё помещаюсь в сиденье! Но ощущение машины сразу же вернулось, и это было фантастически. Очевидно, что автомобили были немного меньше, чем сейчас, но они также были немного легче и манёвреннее. Много хороших воспоминаний, оригинальное сиденье, которое до сих пор подходит, очень горжусь этим, ещё не растолстел!

Фото: Социальные сети команды «Ред Булл»

Это было очень весело, и я с нетерпением жду ещё большего удовольствия, ощущая то, что машина имела и продолжает иметь, чтобы сохранить эти эмоции», — сказал Феттель в видео в своих социальных сетях.

Всего Феттель провёл за «Ред Булл» 113 гонок, в которых одержал 38 побед.