Льюис Хэмилтон рассказал, кто является его образцом для подражания в спорте

Второй самый возрастной пилот на стартовой решётке Формулы-1 в сезоне-2023, британец Льюис Хэмилтон назвал игрока в американский футбол Тома Брэди ролевой моделью, говоря о долголетии в спорте. Британец также не сдерживал комплиментов относительно своего более возрастного коллеги, 42-летнего Фернандо Алонсо.

«Думаю, я слежу за такими людьми, как Том Брэди, который является невероятным атлетом и показывает, на что способен в современном мире. Он настоящая ролевая модель. Думаю, всем спортсменам стоит следить за ним. Мне очень-очень повезло, что я смог поговорить с ним и понять, что он делал, что продолжает постоянно делать, чтобы поддерживать себя в форме.

Приятно видеть, что Фернандо всё ещё участвует в гонках. Он был в них задолго до меня и уходил на пенсию, но вернулся и делает потрясающую работу. Это показывает, что талант тебя никогда не покидает. Пока у вас есть страсть и приверженность, вы можете продолжать. Я искренне верю, что с командой мы сможем выиграть больше чемпионатов мира, вот на что уходит вся моя энергия», — сказал Хэмилтон в интервью официальному сайту Формулы-1.

Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007. Уже в 2008 году он стал чемпионом мира.