Марко: нам не интересен «Мерседес», пока они не являются серьёзными оппонентами

80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который назвал рекорд Макса Ферстаппена, победившего в десяти гонках подряд, цифрами для Википедии.

«В этом и заключается наше отличие. Мы смотрим на свою команду и стараемся выступать как можно лучше. Мы не интересуемся делами «Мерседеса», пока они не являются серьёзными оппонентами.

Мы смотрим на себя, делаем всё возможное и не выдумываем истории просто так, как они», — сказал Марко в интервью Motorsport.

Пилотам «Ред Булл» удалось победить во всех 14 проведённых Гран-при сезона-2023: 12 раз победу праздновал голландец Макс Ферстаппен и ещё дважды победа доставалась его напарнику по команде, мексиканцу Серхио Пересу.