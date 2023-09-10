Дженсон Баттон объяснил, почему Ландо Норрису нужно перейти в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о будущем пилота «Макларена» Ландо Норриса и рассказал, как он видит его соперничество с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Всё заключается в том, что нужно быть лучшим, чтобы стать чемпионом мира. Это была основная задача для меня, когда я покинул «Браун». Я подумал, что мне нужно перейти в «Макларен», чтобы ездить вместе и против Льюиса Хэмилтона, которого тогда считали лучшим.

Это то, что он [Норрис] должен решить для себя. Думаю, если он умён, он выберет машину, которая соответствует его стилю. Мы видели, что многим гонщикам, помимо Макса, не подходит болид «Ред Булл». Так что для него это будет непростое решение. У него нет машины, которая может победить прямо сейчас. Вероятнее всего, и в следующем году её не будет.

В 2025 году ему придётся искать что-то другое или он доверится «Макларену». Они выигрывали гонки, чемпионаты, и всё может вернуться. Он может смотреть в будущее и думать, придаёт ли ему команда, в которой он находится, уверенность. Если нет, пусть сразится с Максом Ферстаппеном в его команде, но это трудная задача», — сказал Баттон в интервью Sky Sports.