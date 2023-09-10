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Калле Рованперя выиграл Ралли Греции WRC, Эванс и Сордо — в тройке

Завершился очередной этап WRC — Ралли Греции, победителем которого стал финский гонщик «Тойоты» Калле Рованперя. Вторым финишировал британец Эльфин Эванс, напарник Рованперя из «Тойоты». Замкнул тройку лучших Дани Сордо из «Хёндэ».

Калле Рованперя укрепил своё лидерство в общем зачёте, его ближайшими соперниками являются Эльфин Эванс и Себастьен Ожье.

Российский гонщик Николай Грязин занял 57-е место и занимает 18-е место в общем зачёте WRC.

WRC. Ралли Акрополиса.

1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:00:16,7.

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:37,7.

3. Дани Сордо (Hyundai Motorsport N) +1:35,9.

4. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +4:28,4.

5. Эсапекка Лаппи (Hyundai Motorsport N) +6:22,3.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +7:20,9.

7. Йоан Россель (PH Sport) +11:07,0.

8. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +11:43,4.

9. Адриен Фурмон (M-Sport Ford WRT) +11:57,1.

10. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +12:15,7.

...

57. Николай Грязин (Toksport WRT) +1:32:57,1.

WRC. Общий зачёт.

1. Калле Рованперя — 140 очков.

2. Эльфин Эванс — 99 очков.

3. Себастьен Ожье — 98 очков.

4. Отт Тянак — 98 очков.

5. Тьерри Нёвиль — 93 очка.

6. Эсапекка Лаппи — 69 очков.

7. Дани Сордо — 46 очков.

8. Такамото Кацута — 35 очков.

9. Пьер-Луи Лубе — 20 очков.

10. Крэйг Брин — 19 очков.

...

18. Николай Грязин — 3 очка.