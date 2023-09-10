Руководитель «Макларена» выразил уважение Хэмилтону за извинения перед Пиастри

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал инцидент, произошедший на Гран-при Италии, когда его подопечный Оскар Пиастри столкнулся с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Отметим, что британец признал свою вину в инциденте на трассе сразу после завершения гонки.

«Думаю, Льюис немного расстроился, потому что он, вероятно, обогнал бы Оскара. Если бы не там, то точно обогнал бы его при следующей возможности. Точно так же, я думаб, Льюису не нужно было слишком сильно рисковать, потому что у него была скорость, чтобы обгонять с большим отрывом.

Льюис — честный соперник. Если он извинился, это показывает его качества, как конкурента и человека. Он определённо пользуется нашим уважением», — приводит слова Стеллы RaceFans.

Напомним, в результате инцидента, который произошёл в борьбе за 7-е место, Оскару Пиастри пришлось отправиться на пит-стоп, чтобы заменить переднее крыло, тогда как Хэмилтон получил пятисекундный штраф.