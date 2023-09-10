В «Феррари» сделали заявление о болиде 2024 года
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Технический директор «Феррари» по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле высказался о болиде, который итальянская команда представит в 2024 году.
«Он будет сильно отличаться, поскольку, дорабатывая машину нынешнего года, мы поняли, что некоторые конструктивные решения не были верными, и это сильно сдерживало развитие.
Машина следующего года не станет эволюцией нынешнего болида, это будет совершенно иная машина: другое шасси, другой дизайн, другая задняя часть, что позволит нашему отделу аэродинамики эффективней развивать машину», — приводит слова Кардиле издание Racingnews365.
Ранее в интервью глава «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему команда не станет перенимать технические решения «Ред Булл».
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