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Феттель: возможно, Мик Шумахер сейчас единственный немецкий талант

Феттель: возможно, Мик Шумахер сейчас единственный немецкий талант
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Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель высказался о потенциальном возвращении соотечественника Мика Шумахера в качестве боевого пилота. Напомним, на данный момент Шумахер является резервистом «Мерседеса».

«Ситуация сейчас непростая. Вероятно, сейчас есть одно место, но оказаться в нём нелегко или, скорее, сложно. Хотя всегда есть какие-то шансы.

Важно, чтобы в следующем году всё продолжало идти определённым образом, чтобы он продолжал работать на второй шанс. И это важно и для Германии, он не только является крупнейшим молодым талантом, но и, возможно, единственным», — приводит слова Феттеля Sky Sport Germany.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Мик Шумахер достоин выступать в Ф-1.

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