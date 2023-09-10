Глава «Рено» отреагировал на слухи о возможной продаже команды Ф-1 «Альпин»

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео прокомментировал слухи о возможной продаже команды Формулы-1 «Альпин».

«Чтобы найти правильную алхимию, чтобы сделать что-то подобное «Ред Булл» и «Мерседесу», нужно продолжать трудиться, оставаться приземлёнными и вносить коррективы. Нельзя закрывать коробку, а затем говорить о ней через пять лет. У нас есть ресурсы для того, чтобы команда хорошо справлялась.

Я расстроен, потому что мы плохо выступили в Монце после подиума в Зандворте, и мы находимся совсем не там, где должны быть. Мы должны поэтапно перезапустить работу. И все истории о том, что я хотел бы продать команду, это ерунда. Ф-1 – часть проекта «Альпин», как и гонки на выносливость, поэтому мы будем двигаться вперёд. Нам нужно сделать шаг вперёд», — приводит слова де Мео Motorsport Italia.