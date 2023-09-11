Уиндзор: «Ред Булл» является лучшей командой в истории Формулы-1

Известный аналитик Формулы-1 Питер Уиндзор высказался об успехе двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, высоко оценив командный вклад.

«Макс находится в невероятном положении, и он заслужил это. Он знает, что ему нужно делать утром понедельника, знает, что у него есть команда, которая верит в него на все 100 процентов и готова помочь ему победить в следующей гонке и которая просто-напросто является лучшей командой в истории Формулы-1», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ред Булл» выиграл все прошедшие 14 этапов, в 12 из которых лучшим стал Ферстаппен. В настоящий момент 25-летний голландец идёт на серии из десяти побед, что является историческим рекордом серии.