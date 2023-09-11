Вольф: Формула-1 изменила правила, чтобы остановить доминирование «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что изменения регламента в прошлом были введены в Формуле-1 для того, чтобы остановить доминирование его команды.
«Вероятно, мы проиграли чемпионат 2021 года по многим причинам. Одной из них была финальная гонка, но мы также проиграли её из-за того, что в регламент были внесены изменения, чтобы уменьшить преимущество, которое у нас было.
Сезон 2020 года стал для нас супердоминирующим, я думаю, что это была лучшая машина, которая у нас когда-либо была. Ближе к концу сезона они изменили правила, и это должно было нас остановить. Вы могли видеть результаты в 2021 году, мы были не так конкурентоспособны, как «Ред Булл», но в Сильверстоуне мы раскрыли потенциал машины и вернулись в чемпионат. Но в своё время эти правила были явно направлены на то, чтобы изменить расстановку сил», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
В текущем сезоне «Мерседес» расположился на втором месте, отставая от лидирующего «Ред Булл» на 310 очков и опережая ближайших преследователей из «Феррари» и «Астон Мартин» на 45 и 56 очков соответственно.
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