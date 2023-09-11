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Расселл назвал ошибку в работе «Мерседеса», не позволившую им приблизиться к «Ред Булл»

Расселл назвал ошибку в работе «Мерседеса», не позволившую им приблизиться к «Ред Булл»
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что перед возвращением с летнего перерыва его команда слишком много внимания уделяла мелким деталям, что повлияло на их развитие с отрицательной стороны.

«Я думаю, что лучше всего я выступаю тогда, когда всё приходит само собой, и я не анализирую ситуацию. Очень трудно не анализировать ситуацию, когда ты находишься немного позади. Ты действительно чувствуешь, что должен сделать больше для улучшения и работать ещё усерднее, чтобы найти решение, но иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы пройти два шага вперёд, и сосредоточиться на простых вещах. Возможно, мы слишком много внимания уделяли деталям и немного упустили из виду простые вещи, которые обеспечивают наибольшую эффективность», — приводит слова Расселла RaceFans.

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