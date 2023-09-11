Марко заявил, что «Феррари» поплатится за агрессивное использование моторов в Монце

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко был уверен в том, что «Феррари» поплатится за агрессивное использование моторов на Гран-при Италии.
«Мы знали, что «Феррари» выложится в Монце на все сто. Они выложились по максимуму и выжали последние лошадиные силы. Но мы также знали, что их двигатель потом будет страдать от этого. В отличие от них, у нас универсальная машина. Поэтому мы знали, что будет тяжело, и не теряли нервов. Но мы всё равно были удивлены, что поначалу не смогли удержаться за «Феррари», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +6,064.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +11,193.
4. Шарль Леклер («Феррари») +11,377.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +23,028.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +42,679.
7. Александер Албон («Уильямс») +45,106.
8. Ландо Норрис («Макларен») +45,449.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46,294.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,056.
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.10,638.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1.13,074.
13. Логан Сарджент («Уильямс») +1.18,557.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.20,164.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1.22,510.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.27,266.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.
- 11 сентября 2023
-
15:35
-
15:20
-
13:38
-
12:31
-
10:15
-
09:57
-
02:15
-
01:05
-
00:34
- 10 сентября 2023
-
22:59
-
21:52
-
21:38
-
20:41
-
19:04
-
17:53
-
16:42
-
16:05
-
15:12
-
14:24
-
11:44
-
10:39
-
09:43
-
00:25
- 9 сентября 2023
-
23:33
-
22:33
-
21:42
-
20:36
-
19:59
-
19:12
-
18:13
-
17:28
-
16:25
-
15:58
-
14:59
-
13:51