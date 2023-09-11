Марко заявил, что «Феррари» поплатится за агрессивное использование моторов в Монце

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко был уверен в том, что «Феррари» поплатится за агрессивное использование моторов на Гран-при Италии.

«Мы знали, что «Феррари» выложится в Монце на все сто. Они выложились по максимуму и выжали последние лошадиные силы. Но мы также знали, что их двигатель потом будет страдать от этого. В отличие от них, у нас универсальная машина. Поэтому мы знали, что будет тяжело, и не теряли нервов. Но мы всё равно были удивлены, что поначалу не смогли удержаться за «Феррари», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Материалы по теме Хельмут Марко повторно извинился за слова о происхождении Серхио Переса

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +6,064.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +11,193.

4. Шарль Леклер («Феррари») +11,377.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +23,028.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +42,679.

7. Александер Албон («Уильямс») +45,106.

8. Ландо Норрис («Макларен») +45,449.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46,294.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,056.

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.10,638.

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1.13,074.

13. Логан Сарджент («Уильямс») +1.18,557.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.20,164.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1.22,510.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.27,266.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.