Мировые СМИ приписали Ферстаппену слова о шестикратном чемпионе мира Хэмилтоне
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Журналисты ряда мировых СМИ не распознали монтаж в видеоролике с участием Макса Ферстаппена. Один из пользователей TikTok взял интервью у голландского гонщика «Ред Булл» после квалификации Гран-при Италии и наложил на него субтитры, согласно которым Ферстаппен якобы насмехался над достижениями Льюиса Хэмилтона в ответ на заявление Тото Вольфа, что статистика рекордов никому не интересна.
В якобы имевшем место разговоре Ферстаппен называет Хэмилтона шестикратным чемпионом мира, а после перечисления журналистом всех титулов Льюиса отвечает: «Вы уверены, что семь, а не шесть? Я вот не очень уверен, я не читаю «Википедию».
Подобное фейковое заявление голландского пилота в частности привело британское издание Daily Express.
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