Мировые СМИ приписали Ферстаппену слова о шестикратном чемпионе мира Хэмилтоне

Журналисты ряда мировых СМИ не распознали монтаж в видеоролике с участием Макса Ферстаппена. Один из пользователей TikTok взял интервью у голландского гонщика «Ред Булл» после квалификации Гран-при Италии и наложил на него субтитры, согласно которым Ферстаппен якобы насмехался над достижениями Льюиса Хэмилтона в ответ на заявление Тото Вольфа, что статистика рекордов никому не интересна.

В якобы имевшем место разговоре Ферстаппен называет Хэмилтона шестикратным чемпионом мира, а после перечисления журналистом всех титулов Льюиса отвечает: «Вы уверены, что семь, а не шесть? Я вот не очень уверен, я не читаю «Википедию».

Подобное фейковое заявление голландского пилота в частности привело британское издание Daily Express.