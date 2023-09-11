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Себастьян Феттель отреагировал на успех Ферстаппена, побившего его рекорд в Ф-1

Себастьян Феттель отреагировал на успех Ферстаппена, побившего его рекорд в Ф-1
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Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель прокомментировал достижение пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, превзошедшего его рекорд по числу побед подряд.

Напомним, на минувшем Гран-при Италии 25-летний Ферстаппен в десятый раз подряд поднялся на высшую ступень пьедестала.

«Можно только поаплодировать. Выступление всей команды и в особенности Макса, последовательно делающего это каждые выходные, великолепно. На таком уровне нет конкуренции. Нужно признать это. И здорово, что за этим можно наблюдать», — приводит слова Феттеля издание sportschau.de.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко жёстко ответил главе «Мерседеса» Тото Вольфу на его слова о незначимости рекорда Ферстаппена.

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