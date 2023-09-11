ФИА попросила у Фелипе Массы отсрочку в вопросе пересмотра итогов сезона-2008

Адвокат бывшего пилота Формулы-1 Фелипе Массы Бернардо Виана сообщил, что Международная автомобильная федерация (ФИА) попросила отсрочку в ответе на иск со стороны бразильца с призывом пересмотреть итоги сезона-2008.
«Мяч на их стороне, мы ждали от них ответа. Они попросили больше времени, им нужна отсрочка до середины октября, и мы добросовестно согласились предоставить её», — приводит слова Вианы Reuters.
Напомним, ранее Масса направил иск в адрес ФИА, который связан с призывом считать несостоявшимся Гран-при Сингапура в 2008 году, что привело бы к чемпионству Массы, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.
Ранее Виана обратился к семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону за поддержкой в вопросе иска Массы.
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