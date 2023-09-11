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Алонсо назвал возможную причину летних проблем «Астон Мартин»

Алонсо назвал возможную причину летних проблем «Астон Мартин»
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что возможной причиной проблем, которые команда испытывала летом, стали слишком частые изменения настроек болида.

«Вы начинаете уикенд и чувствуете, что машина не реагирует на ваши действия, вам неудобно проходить повороты или вы по ощущениям понимаете, что с болидом что-то не так.

Затем вы начинаете менять некоторые настройки и просто улучшаете одну деталь, ухудшая другую, так что грань правильных настроек очень тонкая, и она почти никогда вас не устраивает. В июле такое случалось слишком часто. Возможно, это было связано с пакетом настроек машины, который мы использовали в то время. Было несколько разных мыслей по поводу причин наших проблем в том месяце, но чёткого объяснения до сих пор нет», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

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