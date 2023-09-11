Алонсо назвал возможную причину летних проблем «Астон Мартин»

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что возможной причиной проблем, которые команда испытывала летом, стали слишком частые изменения настроек болида.
«Вы начинаете уикенд и чувствуете, что машина не реагирует на ваши действия, вам неудобно проходить повороты или вы по ощущениям понимаете, что с болидом что-то не так.
Затем вы начинаете менять некоторые настройки и просто улучшаете одну деталь, ухудшая другую, так что грань правильных настроек очень тонкая, и она почти никогда вас не устраивает. В июле такое случалось слишком часто. Возможно, это было связано с пакетом настроек машины, который мы использовали в то время. Было несколько разных мыслей по поводу причин наших проблем в том месяце, но чёткого объяснения до сих пор нет», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
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