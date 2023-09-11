Хорнер: некоторые выступления Ферстаппена в этом сезоне — с другой планеты

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался об историческом выступлении лидера команды и двукратного чемпиона мира, голландца Макса Ферстаппена, в нынешнем сезоне.

«Я никогда не думал, что нам удастся спустя десять лет снова выиграть девять гонок подряд с Максом. Какая победа является лучшей? Было немало впечатляющего, будь то выступление в Саудовской Аравии или его победа в сложных условиях в Зандворте. Его гонка в Майами была великолепной. Много примеров.

Он взрослеет, и некоторые его выступления в этом сезоне просто-напросто с другой планеты. Интересно увидеть, какого уровня он способен достигнуть, потому что, как по мне, он становится только сильнее», — сказал Хорнер в интервью F1TV.