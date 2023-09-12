В «Ред Булл» отметили, что различия между Ферстаппеном и Пересом в настройках болида малы

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган ответил на вопрос о различиях между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом в плане желаемых настроек болида.
«Сильно ли наши гонщики отличаются в вопросе настроек машины? Серхио довольно близок к Максу с точки зрения его предпочтений в настройках этого болида. Это немного облегчает дальнейшую работу с этой машиной. Его подход очень похож на подход Макса, различия очень незначительные, и я бы сказал, что с этой машиной они меньше, чем в случае с болидом 2021 года.
Так что на ваш вопрос, сильно ли они отличаются, я говорю, что нет, они очень близки.
Наша победная серия? Было бы неправильно с нашей стороны останавливаться на достигнутом. Мы хотим продолжать идти вперёд. И единственный способ сделать это — относиться к каждой гонке как к личному соревнованию, и мы должны заставлять себя добиваться успеха. Мы должны требовать максимум от себя — и от машины и от пилотов, если мы собираемся оставаться на вершине», — приводит слова Монагана RacingNews365.
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