В «Альфа Таури» рассказали о новом подходе к составу пилотов команды

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер ассказал о новом подходе к составу пилотов команды/

«На мой взгляд, мы не можем продолжать заниматься только подготовкой молодых гонщиков. Мы должны и сами оставаться конкурентоспособными. Сейчас это означает наличие опытного и молодого гонщика. Молодой гонщик может учиться у опытного, а опытный — помогать команде. Например, Даниэль Риккиардо очень помог нам с настройкой машины. Поэтому я убежден, что необходимо иметь именно такую пару гонщиков», — приводит слова Байера GrandPX.News.

Ранее Байер рассказал о крупной модернизации, которую его команда подготовит к Гран-при Сингапура.