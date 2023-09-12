Вильядельпрат: в последнее время Стролл проделывает жалкую работу
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Бывший сотрудник «Макларена» и «Феррари» Хоан Вильядельпрат раскритиковал пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.
«Астон Мартин» играет только с Месси (подразумевается Фернандо Алонсо — Прим. «Чемпионата»). Даже Месси нужен кто-то ещё за спиной, а Стролла не видно и не слышно. Но это очень важно для Кубка конструкторов. Хотя Стролл не является феноменом, он входит в первую десятку, в то время как Фернандо — в первую пятёрку. Но в последнее время Стролл проделывает просто жалкую работу. Все яйца команды находятся в корзине Фернандо», — приводит слова Вильядельпрата GrandPX.news.
Стролл выступает в Формуле-1 с сезона-2017. В сезоне-2023 лучшим результатом канадца было четвёртое место на Гран-при Азербайджана.
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