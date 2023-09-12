Ферстаппен назвал Гран-при Сингапура сложнейшим из предстоящих этапов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу предстоящего Гран-при Сингапура.

«Я с нетерпением жду ночной гонки в Сингапуре. Марина Бей — классная трасса. В этом году будет интересно посмотреть, как изменённая схема трассы повлияет на общее поведение и настройки машины. Думаю, время прохождения круга будет намного быстрее. Сингапур, вероятно, будет самым сложным уикендом из всех предстоящих гонок, поскольку на уличной трассе ставки повышаются, а плотность очень высокая, не говоря уже о жаре и влажности. В прошлом году у нас был очень неудачный уикенд. Надеюсь, в этом году всё пройдёт немного лучше. Мы, конечно, сделаем всё возможное, чтобы набрать максимум очков в эти выходные», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба клуба.