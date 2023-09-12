Forbes: «Феррари» и «Мерседес» вошли в топ-50 самых дорогих команд
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Команды Формулы-1 «Феррари» и «Мерседес» вошли в топ-50 самых дорогих спортивных команд по версии Forbes.
Стоимость «Феррари» оценивается в $ 3,9 млрд (45-е место), «Мерседес» – в 3,8 миллиарда (47-е). Стоимость итальянской команды за четыре года выросла на 189 процентов, немецкого коллектива – на 274 процентов.
Стоит отметить, что команды Формулы-1 впервые вошли в этот список с 2013 года.
Самыми дорогими споритвными командами оказались: «Даллас Ковбойз» из НФЛ ($ 9 млрд), «Нью-Йорк Янкиз», выступающие в МЛБ ($ 7,1 млрд), команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и представитель НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» (по $ 7 млрд).
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