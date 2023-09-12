Перес высказался о предстоящей юбилейной гонке в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал предстоящий Гран-при Сингапура, где он проведёт 250-ю гонку в Формуле-1.
«Я с нетерпением жду возвращения в Сингапур. В прошлом сезоне это была, пожалуй, одна из лучших гонок в моей карьере. Это была очень сложная гонка: жара, состояние трассы и концентрация, которая требуется на уличной трассе. Конечно, я хотел бы повторить эту победу, но это будет непросто, новая конфигурация трассы сделает быстрее третий сектор и может быть дождь, так что это должно быть весело!
В этот уикенд будет моя 250-я гонка в Формуле 1, и я никогда бы не подумал, что буду столько раз выступать на болидах Формулы-1. Это была мечта, и я горжусь тем, что представлял Мексику по всему миру на протяжении стольких лет, и я хотел бы подарить им еще одну победу в это воскресенье. В честь этого события у меня есть единственный в своем роде шлем, и я думаю, что ночью под светом фар он будет выглядеть очень необычно», — приводит слова Переса пресс-служба команды.
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