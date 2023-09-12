14-летний украинец стал членом Академии гонщиков «Уильямса»

14-летний украинец Александр Бондарев стал новым членом Академии гонщиков «Уильямса».
Бондарев стал чемпионом Европы по картингу CIK-FIA 2023 года, став первым украинским гонщиком в истории картинга, выигравшим этот чемпионат.
«Я очень рад присоединиться к Академии «Уильямса». Это одна из самых легендарных команд в автоспорте, за которую выступали лучшие гонщики, и для меня большая честь иметь возможность стать частью этой истории.
С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле 1. Конечно, мне предстоит пройти долгий путь, но это огромный шаг для меня.
Я всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы 1 имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы отплатить за доверие и веру, которые в меня вложили Джеймс и Свен», — приводит слова Бондарева пресс-служба команды.
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