Крак: нам повезло, что в «Альпин» раздули историю из-за возраста Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о сотрудничестве с 42-летним испанским пилотом Фернандо Алонсо и о том, как принималось решение пригласить его в команду, несмотря на возраст.

«Я был приятно удивлён во многих отношениях, всё очень-очень положительно. Прежде всего у вас есть ожидания от гонщика, который провёл 350 гонок, одержал 32 победы, когда он переходит из четвёртой на бумаге в седьмую команду. У меня были такие ситуации раньше. Например, Жак Вильнёв приходил в «Заубер» как чемпион мира.

Я подумал, что будет действительно сложно! Но с первого дня это было не так. С первого дня именно положительная энергия и максимальная решимость подталкивали нас вперёд. Он смотрел не только на себя, но и на всю команду. Всё, что могу сказать, — это то, что я с первого дня был поражён его подходом и проявленной энергией. То, как это повлияло на команду, трудно описать.

Решения принимаю не только я. У нас в команде есть Лоуренс [Стролл], есть Мартин [Уитмарш], мы обсуждали эти вещи, но при том, на каком уровне он работает, возраст — всего лишь лицо.У меня были пилоты, которым ещё не было и 30 лет, но которые говорили, что добились всего, хотя они и не достигли многого. Думаю, нам повезло, что его предыдущая команда сделала из этого настоящую историю. Это облегчило нам задачу», — сказал Крак в интервью Motorsport-Total.

Напомним, Фернандо Алонсо присоединился к «Астон Мартин» перед началом сезона-2023, заменив четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Предыдущей командой испанца была «Альпин», которая пригласила Пьера Гасли на место Алонсо.