Ландо Норрис рассказал, почему болид сезона-2022 заставил его меньше играть в гольф

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как эффект дельфинирования, который был свойственен болидам Формулы-1 в сезоне-2023, повлиял на его здоровье, и высказал сожаления, что теперь он не может играть в гольф так же часто, как раньше.

«Мне приходится разминаться утром и вечером перед каждой тренировкой. Если я этого не делаю, то всегда страдаю сильнее из-за моей спины. Речь не только о гонках. Это то, над чем мне в целом пришлось работать, но изменения в болиде в последние несколько лет мне точно не помогли. В прошлом году дело дошло до очень плохого состояния: каждый день у меня были сложности со сном и всем остальным, я просто испытывал постоянную боль.

Думаю, многие вещи встали на свои места. Например, я уже сделал пару новых сидений. В прошлом году было хуже, чем в этом. Если я хочу улучшений, то я должен не только пытаться сделать сиденье получше и ждать, что через какое-то время болид станет лучше, но и делать другие вещи.

Я ограничиваю себя во многом гораздо сильнее. Играю в гольф гораздо меньше только из-за моей спины, больше занимаюсь физиотерапией. Мне предстоит многое сделать, и за это приходится платить. Например, игрой в гольф или занятиями определёнными видами спорта. Даже ходьбой на беговой дорожке. Как только я выхожу на беговую дорожку, мне очень трудно, поэтому мне пришлось сократить ходьбу по дорожке.

Это те небольшие моменты, которые мне помогали, но от которых пришлось отказаться, просто чтобы у меня было меньше болезненных ощущений. Сейчас я нахожусь в гораздо более хорошем состоянии. Я имею в виду, что мне хотелось бы играть в гольф, но даже при езде на велосипеде или беге у меня болит спина, поэтому я всё ещё не могу делать всё, что хочу», — приводит слова Норриса Autosport.

В сезоне-2023 Ландо Норрис занимает восьмое место, дважды финишировав на подиуме: на Гран-при Великобритании и Венгрии.