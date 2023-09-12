Хельмут Марко заявил, что не будет отвечать на вопросы о Серхио Пересе

80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко, попавший в расистский скандал из-за своих высказываний об этнической принадлежности мексиканского пилота команды Серхио Переса, заявил, что не будет комментировать сложившую ситуацию, оставив место лишь спортивным вопросам.
«Если будут вопросы [о Пересе], я не буду на них отвечать. Я буду говорить только о спортивных вопросах.
В Сингапуре может произойти много. Ферстаппен там ни разу не выигрывал. В прошлом году произошла проблема в квалификации. К счастью, Серхио одержал победу в той гонке», — приводит слова Марко F1-insider.
Хельмут Марко занимает должность в «Ред Булл» с 2005 года, он также является советником дочерней команды «Альфа Таури». Серхио Перес присоединился к «Ред Булл» перед сезоном-2021, на его счету две победы в гонках в сезоне-2023.
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