В «Астон Мартин» назвали основные цели при создании машины 2024 года

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу поделился информацией о проблемах, которые есть у болида его команды в этом сезоне, а также рассказал, почему в «Астон Мартин» уже сконцентрированы на разработке болида следующего сезона.

«Мы определённо были одной из самых медленных машин на прямой. Мы глобально работали над этой проблемой, а также над уровнями заднего крыла, которое мы привезли в Монцу. Это наша зона роста, в которой нам нужно улучшиться в следующем году, это ясно.

Основная архитектура машины в целом, а не только заднее крыло — это те области, над которыми мы работали. Есть множество элементов, которые способствуют эффективности болида. С этого момента и до конца сезона большинство трасс не являются трассами, требующими большую аэродинамическую эффективность от болида. Наш фокус, на самом деле, направлен на AMR24, чтобы быть уверенными, что, разрабатывая эту машину, мы развиваемся настолько эффективно, насколько это возможно, и более эффективно, чем над машиной этого года», — приводит слова Маккалоу F1i.

В текущем сезоне «Астон Мартин» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов сезона-2023. По итогам гонки на Гран-при Италии «Астон Мартин» пропустил на третье место в Кубке конструкторов «Феррари».