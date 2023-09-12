На болидах «Альфа Таури» появится интерактивная реклама

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» заявила об успешных тестах динамического брендинга, целью которого является повышение релевантности контента. Благодаря нововведению Seamless Digital на болидах будет отображаться реклама, которая максимально подходит местоположению, времени и аудитории.

«Теперь начинается наша работа над тем, как лучше всего использовать эту технологию, чтобы максимизировать эффективность вывода цифровых сообщений. Мы рады завершить обширное тестирование в сезоне-2023, убедившись, что ставим высокую производительность на первое место. Благодаря технологии, очень лёгкой по весу, наши инженеры были впечатлены ориентированностью на производительность, так как аэродинамические показатели не ухудшились», — сообщил Франц Врабец, директор «Альфа Таури» по маркетингу.

«Формула-1 продолжает наращивать и так огромную глобальную телевизионную аудиторию, поэтому спонсоры хотят большего, чем просто статический брендинг. Наша технология предоставляет возможность адаптировать сообщения в зависимости от ситуации и коммуникационных целей», — сообщил основатель и директор Seamless Digital Марк Тёрнер.

Seamless Digital основана в конце 2008 года. Помимо сотрудничества с командами Формулы-1, компания также интегрирует свои технологии в гольф.

Ранее компания заключила многолетний контракт с «Маклареном».