Опрос: должна ли Формула-1 менять правила, чтобы закончить доминирование «Ред Булл»?
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В последнее время многие люди, связанные с Формулой-1, высказываются о доминировании «Ред Булл». Некоторые из них призывают к изменениям технического регламента, которые ослабят доминацию «быков». «Чемпионат» предлагает пройти опрос: должна ли Формула-1 менять правила, чтобы закончить доминирование «Ред Булл»?
Напомним, пилоты «Ред Булл» выиграли все 14 из 14 проведённых Гран-при в сезоне-2023: 12 побед на счету Макса Ферстаппена, ещё две — у Серхио Переса. Если смотреть на более широкую перспективу, то пилоты «Ред Булл» одерживали победы в 24 из 25 последних Гран-при.
Последним пилотом не из «Ред Булл», победившим в гонке, стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, праздновавший победу на Гран-при Бразилии в сезоне-2022.
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