Даниэль Риккардо приедет на Гран-при Сингапура

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо приедет в Сингапур и будет находиться в расположении команды «в инженерных целях», сообщает пресс-служба «Альфа Таури».

Пилот не будет доступен для участия в мероприятиях, связанных со СМИ и PR.

Напомним, австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом Даниэль не вписался в поворот. В итоге оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.

Напомним, Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса в связи с неудовлетворительными результатами голландского пилота. Место травмированного Риккардо экстренно занял юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон, финишировавший на Гран-при Нидерландов и Гран-при Италии на 13-м и 11-м месте соответственно.