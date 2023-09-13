Даниэль Риккардо приедет на Гран-при Сингапура

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо приедет в Сингапур и будет находиться в расположении команды «в инженерных целях», сообщает пресс-служба «Альфа Таури».
Пилот не будет доступен для участия в мероприятиях, связанных со СМИ и PR.
Напомним, австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом Даниэль не вписался в поворот. В итоге оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.
Напомним, Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса в связи с неудовлетворительными результатами голландского пилота. Место травмированного Риккардо экстренно занял юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон, финишировавший на Гран-при Нидерландов и Гран-при Италии на 13-м и 11-м месте соответственно.
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