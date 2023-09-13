«Макларен» представил новую ливрею для Гран-при Сингапура и Японии

«Макларен» и OKX, ведущая компания в области Web3-технологий и официальный основной партнёр команды, представили лимитированный дизайн ливреи Stealth Mode, которая будет использоваться на болидах n MCL60 во время Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.
«Ливрея Stealth Mode, разработанная совместно OKX и «Маклареном», поменяет цвета ливреи болида, дополнив чёрный цвет классической отделкой «папайя». Гладкий и сдержанный дизайн олицетворяет веру двух брендов в то, что за кулисами идёт напряжённая работа, направленная на достижение совершенства, а также на принятие изменений и инноваций.
«Наше сотрудничество с OKX развивается с каждым днём, и это фантастика — отметить его этой невероятной ливреей. Режим Stealth Mode меняет цвета нашего болида, привнося что-то интересное и необычное в эти две замечательные гонки в Сингапуре и Японии. Мы надеемся, что болельщикам он понравится так же, как и нам, и они получат возможность посетить фан-зону и пообщаться с нашей командой», — сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
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