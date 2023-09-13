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Бергер считает, что Ферстаппен опередил бы Хэмилтона, если бы они гонялись на одной машине

Бергер считает, что Ферстаппен опередил бы Хэмилтона, если бы они гонялись на одной машине
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о том, как, по его мнению, проходила бы борьба Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, если бы они гонялись на одной и той же машине.

«Я бы сказал, что в данном случае это вопрос возраста. Макс — представитель нового поколения, он молод и, возможно, подходит к этому по-другому. Но никогда нельзя сказать наверняка, пока не увидишь, — иногда машина лучше подходит этому парню или лучше тому… Трудно сказать.

Но, безусловно, Льюис — выдающийся гонщик, один из лучших, которых я видел в этом бизнесе. Но Макс на пути к тому, чтобы стать лучшим, возможно, он уже им стал», – приводит слова Бергера PlanetF1.

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