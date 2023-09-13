Источник: новые рекомендации ФИА поразили «Ред Булл» и «Мерседес» перед ГП Сингапура

Новые технические рекомендации, опубликованные ранее Международной автомобильной федерацией (ФИА), могут принести неприятности командам «Ред Булл» и «Мерседес» во время Гран-при Сингапура, когда они вступят в силу, сообщает Auto Motor und Sport.
По информации источника, в «Ред Булл» опасаются, что новые рекомендации уровня гибкости днища болида доставят им проблемы. Также сообщается, что инженеры «Мерседеса» недовольны новым регламентом, касающимся гибкости заднего антикрыла.
Отметим, что «Ред Булл» и «Мерседес» занимают два первых места в таблице Кубка конструкторов в текущем сезоне: австрийский коллектив возглавляет зачёт с 583 очками, а немецкая команда идёт следом, набрав 273 балла.
Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 15 по 17 сентября в Сингапуре.
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