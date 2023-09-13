Себастьян Феттель назвал условие возвращения в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, экс-пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что не исключает возвращения на стартовую решётку.
«Я не могу сказать «нет», потому что не уверен до конца. Наверное, все гонщики, которые уходили, отвечали «нет», «не знаю», а потом некоторые из них в конце концов возвращались. Поэтому и я не могу исключать это.
Вероятно, всё будет зависеть от того, какое предложение я получу и когда оно случится. Но понятно, что время не бесконечно и в 36 лет тяжело поверить, что я вернусь через 10 лет. Возможно, я задумаюсь о возвращении, когда мне поступит соответствующее предложение. Это будет зависеть от поставленной задачи. Но сейчас я об этом не думаю. Жизнь может быть прекрасной и без гонок.
Соответствует ли моя физическая форма? Да, но потому, что я веду такой образ жизни, а не потому, что я хочу вернуться и жду возможности, когда освободиться чьё-то место», – приводит слова Феттеля Sky Sports.
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