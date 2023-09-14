На Гран-при Сингапура ожидается очередная дождевая гонка

На предстоящих выходных, с 15 по 17 сентября в Marina Bay состоится очередной этап Формулы-1 сезона-2023, Гран-при Сингапура. Уикенд в островном государстве в юго-восточной Азии, как и многие из европейских этапов в текущем сезоне, может стать дождевым.

Вероятность того, что в пятницу на городской трассе в дневное время пройдёт дождь, составляет 20%, при этом первая тренировка начнётся лишь в 17:30 по местному времени (GMT+8). В субботу ситуация аналогичная: вероятность дождя днём составляет 40%, а квалификация назначена на то же время, что и первая тренировка в пятницу.

Однако в воскресенье вероятность дождя, который может быть сильным и грозовым, вырастет до 60%. Главным вопросом остаётся то, сможет ли высохнуть трасса до начала гонки, которая назначена на 20:00 по местному времени. Температура воздуха будет стабильной по ходу всего уикенда — около 30°С.

На двух из четырёх последних Гран-при Сингапура шёл дождь: в сезоне-2017 и в прошлом сезоне-2022. В 2020 и 2021 годах гонки не проводились из-за объявленной пандемии COVID-19.