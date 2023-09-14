В «Астон Мартин» заявили, что намерены вернуться на второе место в Кубке конструкторов

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу обозначил цель команды на остаток сезона-2023, также рассказав, как они собираются её достичь.

«Цель — попытаться вернуться на второе место в Кубке конструкторов. Это смелая задача, учитывая жёсткую конкуренцию. У «Мерседеса» было несколько сильных этапов. «Феррари» показали своё лучшее выступление в сезоне в Монце, на их домашней трассе. Мы надеемся быть более конкурентоспособными в связи с возвращением на трассы с высокой прижимной силой.

Разница [в очках] на данном этапе сезона в порядке, и сейчас вопрос заключается в том, кто сможет привезти ещё несколько обновлений и провести лучшие уикенды: с командной точки зрения и с точки зрения пилотажа.

Мы идём по одному и тому же пути развития уже 18 месяцев. Наша философия на самом деле не изменилась. Мы продолжим доставлять обновления до конца года», — приводит слова Маккалоу Motorsport Week.

С связи с результатами Гран-при Италии «Астон Мартин» пропустил «Феррари» на третье место в Кубке конструкторов. На втором месте в общем зачёте располагается «Мерседес», опережающий «Астон Мартин» на 56 очков. 170 из 217 очков команде принёс испанский пилот, 42-летний Фернандо Алонсо.