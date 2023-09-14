Хельмут Марко: у Даниэля Риккардо семь переломов, ожидаем, что он пропустит шесть недель
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился подробностями о травме руки, которую получил австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо на одной из свободных практик Гран-при Нидерландов. Ранее сообщалось, что австралиец будет присутствовать в расположении команды на Гран-при Сингапура.
«Он не будет доступен для каких-либо медийных активностей. Это сложно. У него семь переломов. Тот же доктор, который оперировал Марка Маркеса, заботится о здоровье Риккардо. Мы ожидаем шестинедельный перерыв, поэтому и взяли топовую замену в лице Лиама Лоусона. Мы не хотим принимать на себя риск», — сказал Марко Servus TV.
Лиам Лоусон провёл за рулём «Альфа Таури» две последних гонки: в Нидерландах и в Италии, где занял 13-е и 11-е места соответственно.
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