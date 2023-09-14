Гуаньюй Чжоу поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Альфа Ромео»

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал об эмоциях от заключения нового соглашения с командой, а также поделился ожиданиями на ближайшие годы.

«Снова подписать контракт с командой — это великолепное чувство, особенно когда мы знаем, как развиваются дела. Я горд быть частью «Альфа Ромео» и благодарен за их доверие: я очень усердно работал с первого дня и увидел, что здесь существует невероятный уровень мотивации, чтобы продолжать движение вперёд каждый новый день.

Мои отношения с Валттери действительно хороши, и мы плотно работаем вместе с командой, чтобы всем вместе двигаться вперёд. Также я очень рад возможности наконец-то выступить со своей командой перед родной публикой в Китае. Это будет великолепный момент, и я рад, что могу разделить его со всеми, кто меня поддержал», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альфа Ромео».

Предстоящий сезон-2024 станет для Гуаньюя Чжоу третьим в карьере. В текущем сезоне Чжоу набрал четыре очка, попав в топ-10 на Гран-при Австралии и Гран-при Испании.