Гуаньюй Чжоу поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Альфа Ромео»

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал об эмоциях от заключения нового соглашения с командой, а также поделился ожиданиями на ближайшие годы.
«Снова подписать контракт с командой — это великолепное чувство, особенно когда мы знаем, как развиваются дела. Я горд быть частью «Альфа Ромео» и благодарен за их доверие: я очень усердно работал с первого дня и увидел, что здесь существует невероятный уровень мотивации, чтобы продолжать движение вперёд каждый новый день.
Мои отношения с Валттери действительно хороши, и мы плотно работаем вместе с командой, чтобы всем вместе двигаться вперёд. Также я очень рад возможности наконец-то выступить со своей командой перед родной публикой в Китае. Это будет великолепный момент, и я рад, что могу разделить его со всеми, кто меня поддержал», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альфа Ромео».
Предстоящий сезон-2024 станет для Гуаньюя Чжоу третьим в карьере. В текущем сезоне Чжоу набрал четыре очка, попав в топ-10 на Гран-при Австралии и Гран-при Испании.
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