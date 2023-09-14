В «Альфа Ромео» объяснили, почему сохранили прежний состав гонщиков

Представитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави прокомментировал решение сохранить прежний состав пилотов на сезон-2024.
«Решение продолжить наш путь с неизменным составом гонщиков — это показатель наших инвестиций в проект. Ничто в Формуле-1 не меняется за ночь, и мы приняли решение сконцентрироваться на стабильности и продолжить вместе выстраивать команду в рамках важного переходного периода.
Валттери и Чжоу — пилоты, чьи талант и навыки известны, и они хорошо работают вместе. Они хорошо сочетаются, подталкивают друг друга вперёд. Валттери стал настоящим лидером внутри команды, а Чжоу сделал впечатляющие шаги вперёд за последние два года, и мы ожидаем, что он останется на этой траектории в 2024-м. Теперь дело за нами: мы должны обеспечить обоих гонщиков хорошей машиной и наилучшими условиями.
Наконец, я рад, что Тео останется с командой в 2024 году в качестве одного из резервных гонщиков. В этом году проделал невероятную работу — не только в Формуле-2, где мы все поддерживаем его в борьбе за титул, но и за кулисами, работая с командой в Хинвиле», — приводит слова Брави пресс-служба «Альфа Ромео».
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