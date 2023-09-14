Бразильская конфедерация автоспорта назвала Массу истинным чемпионом Формулы-1 сезона-2008

Бразильская конфедерация автоспорта (СВА) выпустила заявление, в котором заявила о поддержки Фелипе Массы в разбирательстве о судьбе чемпионства в Формуле-1 в сезоне-2008.
«Учитывая, что дело касается бразильского пилота, обязанность Бразильской конфедерации автоспорта заключается в том, чтобы оказать безусловную поддержку любой претензии, направленной в ФИА или связанные структуры.
Президент уже выразил поддержку гонщику в ФИА – это касается исключительно спортивной составляющей. Подчеркнём слово «спортивной», поскольку CBA и её президент никоим образом не вовлечены, речь не идёт о каких-либо экономических, политических или юридических интересах или выгоде.
Президент CBA считает претензии бывшего пилота «Феррари» законными и оправданными, и как спортсмен полагает, что бразилец является истинным чемпионом Формулы-1 2008 года.
Тем не менее подчеркнём, что это ни в коей мере не призвано принизить мастерство Льюиса Хэмилтона, который выступал надлежащим образом и был далёк от событий, породивших нынешние обсуждения.
Хотя Фелипе Масса уже занимает почётное место на пантеоне величайших бразильских кумиров в международном автоспорте, если его официально признают чемпионом мира 2008 года, это станет дополнительной мотивацией для нового поколения бразильских пилотов, которые тренируются в картинге и младших «формулах», и станет знаменательным проявлением справедливости», – приводит текст заявления Folha de S.Paulo.
Напомним, в сезоне-2008 чемпионом мира стал Льюис Хэмилтон, опередивший Массу в личном зачёте на одно очко. Однако годом позже стало известно, что на Гран-при Сингапура в 2008 году пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно устроил аварию, в связи с чем Масса спустя 15 лет требует пересмотра итогов чемпионата.
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