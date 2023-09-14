Штайнер рассказал, откуда у «Хааса» деньги на глобальное обновление машины к Гран-при США

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что к Гран-при США в Остине команда сможет обновить свой болид, а также объяснил, как они нашли источники финансирования.

«Наша проблема с текущим болидом заключалась в том, что мы не больше не могли найти, где улучшить производительность. Мы целый год развивались, пока стало нечего улучшать. На определённом этапе необходимо что-то иное, и мы не могли продолжать биться головой об стену, пытаясь что-то найти, в то время, когда другие продолжали преуспевать.

План состоял в том, чтобы сделать больше обновлений с той концепцией, которая у нас есть сейчас, но, так как мы не находили производительности, мы не представляли обновления в этом году. Нет смысла производить детали автомобиля, если машина не ускоряется, поэтому мы не тратили те деньги, которые можем потратить сейчас на большое обновление.

Мы не были уверены, стоит ли нам обновляться в этом году или нет, но в следующем году мы намерены пройти путь полностью. Мы решили сделать что-то в этом году, чтобы узнать больше информации к следующему году. Возможно, мы узнаем что-то, что затем можно будет интегрировать в болид следующего года», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Пилотам «Хааса» удалось попасть в очковую зону лишь один раз в девяти последних Гран-при, хотя на первых пяти этапах их пилоты трижды набирали очки.