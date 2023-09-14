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Ферстаппен ответил Вольфу на слова о незначимости достижений «Ред Булл»

Ферстаппен ответил Вольфу на слова о незначимости достижений «Ред Булл»
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова Тото Вольфа о том, что его рекордная, десятая подряд, победа на Гран-при Италии — всего лишь цифра для Википедии, рассказав об отношении к доминированию в Формуле-1.

«Нет, я не разочарован в его словах. У них была чертовски паршивая гонка, поэтому, вероятно, он был зол из-за их выступлений. Иногда он звучит так, будто бы он сотрудник нашей команды. Но, к счастью, это не так. Думаю, что важно просто сосредоточиться на своей собственной команде. Это именно то, что делаем мы. То же самое мы делали раньше, когда были позади них, когда они доминировали.

Вы должны уметь ценить, когда команда действительно хорошо выполняет работу, что, я думаю, мы делали в прошлом, потому что это также служило своего рода источником вдохновения. В то время видеть кого-то, кто доминировал, было очень впечатляюще. Мы знали, что нам просто нужно больше работать, стараться стать лучше и попытаться достичь своего уровня. И теперь, когда мы на вершине, мы очень рады, что мы здесь и наслаждаемся моментом», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

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