Хэмилтон требует принятия мер после высказывания Марко о Пересе

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», отреагировал на высказывание советника «Ред Булл» Хельмута Марко, который ранее заявил, что пилот «быков» Серхио Перес поймал спад в выступлениях в связи с национальностью.
«То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Мы говорим, что в этом виде спорта нет места для какой-либо дискриминации и для этого не должно быть места. Когда лидеры и люди в его положении делают подобные комментарии, это нехорошо для нашего прогресса. Я думаю, это просто подчёркивает ту работу, которую необходимо проделать.
На заднем плане есть люди, которые действительно усердно работают над борьбой с такими вещами (расизмом). Но действительно трудно маневрировать, когда у тебя на самом верху есть люди с таким складом ума, которые мешают нам прогрессировать. Честно говоря, я не удивлён.
Это не то, за что можно просто извиниться, и всё в порядке. Я думаю, что необходимо сделать что-то большее», – приводит слова Хэмилтона Sky.
Напомним, ранее Марко обвинили в расизме после слов о Пересе. Стоит отметить, что 26 тыс. человек подписали петицию на сайте Change.org, чтобы Формула-1 приняла какие-то меры в отношении советника «Ред Булл».
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