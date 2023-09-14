Алонсо предупредил Феттеля, чтобы он не недооценивал сложность возвращения в Формулу-1

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал возможное возвращение в Формулу-1 немца Себастьяна Феттеля, который в прошлом году завершил профессиональную карьеру.
«Я не присутствовал ни на интервью, ни на беседе по этому поводу. Итак, иногда мы читаем заголовок, и вы не знаете точно, откуда он взят и каков тон ответов. Так что, очевидно, это зависит от него (Феттеля). Как я уже сказал, я думаю, что, когда Риккардо вернулся, это стало вызовом. Это нельзя недооценивать при возвращении в Формулу-1. Это наверняка окажется непростой задачей», – приводит слова Алонсо Crash.net.
Напомним, ранее Феттель отметил, что не исключает своего возвращения на стартовую решётку. При этом должно поступить определённое предложение, которое немец рассмотрит.
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