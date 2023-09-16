Формула-1, Гран-при Сингапура — 2023: третья тренировка, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 16 сентября, на уличной трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится третья свободная практика 16-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Сингапура. Начало тренировки запланировано на 12:30 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Сингапура — 2023. Онлайн-трансляция третьей практики
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
08:00
-
00:24
-
00:04
- 15 сентября 2023
-
23:20
-
23:08
-
22:35
-
21:48
-
20:56
-
20:34
-
19:47
-
19:46
-
19:01
-
18:30
-
18:18
-
18:02
-
17:43
-
17:12
-
16:57
-
16:15
-
15:11
-
14:26
-
13:46
-
13:13
-
12:26
-
11:58
-
10:55
-
10:23
-
09:43
-
08:00
-
00:46
- 14 сентября 2023
-
23:45
-
22:56
-
22:55
-
22:01
-
20:48
Партнерский контент