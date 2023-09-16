Формула-1, Гран-при Сингапура — 2023: третья тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 16 сентября, на уличной трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится третья свободная практика 16-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Сингапура. Начало тренировки запланировано на 12:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Сингапура — 2023. Онлайн-трансляция третьей практики