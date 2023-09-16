Формула-1, Гран-при Сингапура — 2023: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 16 сентября, состоится квалификация 16-го этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Этап принимает уличная трасса «Марина Бей» в Сингапуре. Начало квалификации запланировано на 16:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Сингапура — 2023. Онлайн-трансляция квалификации
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